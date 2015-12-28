Украина передала Испании 72 килограмма героина, изъятого в Ильичевском морпорту (фото)

Как отмечается в сообщении Генпрокуратуры, на прошлой неделе делегация правоохранительных органов Украины посетила Испанию.

"Целью визита делегации представителей Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины была передача испанским коллегам материалов выполнения запроса правоохранительных органов Испании о правовой помощи по уголовному делу о контрабандной около 72 килограммов героина", - сказано в нем.

Контролируемая поставка указанного наркотического вещества из Пакистана осуществлялась по решению испанского суда, а потом наркотики были изъяты в одном из морских портов Украины благодаря скоординированной операции Службы безопасности Украины и Гражданской гвардии Испании.

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В рамках расследования этой и связанных уголовных дел о незаконном обороте наркотиков в Испании было задержано 35 лиц, причастных к контрабанде наркотических средств. Перспектива осуждения задержанных в значительной степени зависела от представления испанском суда вещественного доказательства, изъятого на территории Украины.

Именно поэтому испанские правоохранители обратились в Генеральную прокуратуру Украины с запросом о правовой помощи, в котором, в частности, выражена просьба о передаче вещественных доказательств.

"Хотя действующие для двух государств международные договоры и национальное законодательство Украины предусматривают возможность передачи вещественных доказательств запрашивающему государству, такого опыта украинские правоохранители еще не имели", - подчеркивает ГПУ.

Напомним, партию в более чем 70 килограммов героина из Пакистана задержали в Ильичевском морпорту в конце ноября.