Коллектив "Житомирських ласощів" просит защиты у Авакова

Об этом говорится в письме трудового коллектива ЗАО "Житомирські ласощі" к главе МВД, сообщает Цензор.НЕТ.

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Авторы обращения констатируют, что, несмотря на решение Высшего административного суда Украины, который доказал, что все действия Игоря Бойко и его приспешников из числа должностных лиц ряда государственных органов являются незаконными, а единственным законным владельцем фабрики является иностранный инвестор "Дельта Кэпитал С.А." и акционеры - работники фабрики, вокруг предприятия продолжаются незаконные действия.

"На сегодня Бойко превратил фабрику в крепость, с колючей проволокой по периметру, с заваренными стальными листами окнами, с поднятием на крышу тяжестей, с блокировкой въездов - выездов, с круглосуточной охраной. На территории фабрики находятся неизвестные вооруженные лица", - говорится в письме.

Трудовой коллектив фабрики также обвиняет Бойко в различных манипуляциях и повышении градуса социальной напряженности.

Акционеры и работники фабрики просят главу МВД Арсена Авакова вмешаться в ситуацию, "встать на сторону закона, справедливости, установить личности вооруженных лиц и обеспечить доступ трудового коллектива и законных владельцев на свои рабочие места".