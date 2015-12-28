Все решения при незаконченной судебно-медицинской экспертизе Корбана являются неправосудными - адвокат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

Адвокат зачитал официальный ответ от 26 декабря за подписью главного врача государственного учреждения «Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова» Сергея Сиромахи относительно состояния здоровья Корбана.

"Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова отметил: 25.12.2015 пациенту Корбану проведено эндопротезирование правой коронарной артерии двумя стентами с лекарственным покрытием. В настоящее время проводится консервативная терапия в палате", - зачитал Шевчук.

Согласно заключению врачей, лидер "УКРОПа" в данное время нуждается в постоянном консервативном лечении.

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"В настоящее время пациент Корбан нуждается в наблюдении кардиолога", - подчеркнул защитник.

Вместе с тем он обратил внимание, что ни один человек не наблюдает как кардиолог за Корбаном.

"Вопрос относительно возможности проведения с участием Корбана следственных действий относится к компетенции судебно-медицинской экспертизы", - сказал Шевчук.

Он отметил, что к компетенции судебно-медицинской экспертизы относится, в частности, и экспертиза потерпевших, обвиняемых и других лиц.

"Сегодня ссылки судьи Чауса и непосредственно работников прокуратуры на заключение Амосова и подкладывание протоколов допроса свидетелей, врачей Амосова, подкладывание справок из Амосова не может считаться судебно-медицинской экспертизой в понимании того, что обвинение ходатайствовало самостоятельно о проведении судебно-медицинской экспертизы в Киевском бюро судебно-медицинских экспертиз", - отметил Шевчук.

Адвокат пояснил, что ни прокуратура, ни суд не имеют права ссылаться на справки института Амосова как на такие, что могут зафиксировать состояние Корбана.

При этом он подчеркнул, что институт им. Амосова «не является специализированным учреждением, которое, согласно законодательству Украины, может осуществлять судебно-экспертную деятельность, связанную с проведением судебно-медицинских экспертиз".

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По словам адвоката, в контексте поставленного вопроса институт Амосова может установить медицинский диагноз относительно «состояния здоровья пациента в области работы его сердца».

"Однако давать заключения о допустимости участия подозреваемого в следственных и процессуальных действиях институт не уполномочен", - сказал Шевчук.

Также он добавил, что институт не имеет возможности предоставить содержательный ответ на поставленный вопрос, поскольку, по утверждению адвоката, профессиональные знания специалистов института касаются лишь отдельной области медицины, такой как общее самочувствие, а, следовательно, и возможность лица принимать участие в следственных действиях зависит от состояния здоровья в целом.

"Я еще раз подчеркиваю, что все, что сейчас происходит с Корбаном, находится за пределами судебного процесса, адекватного, законного и предусмотренного нормами УПК", - сказал Шевчук.

Вместе с тем он напомнил, что 23 декабря следователь ГПУ Николай Макеев подписал постановление о проведении судебно-медицинской экспертизы, а 26 декабря следственный судья Николай Чаус вынес непосредственно судебное решение о приводе для проведения такой экспертизы.

"Но экспертиза была начата, и не завершена до сих пор, потому что Корбана силой привезли в суд и рассматривают ходатайства", - отметил Шевчук.

Таким образом, он утверждает, что Корбан нуждается в лечении, и не может находиться в суде до тех пор, пока не завершена судебная экспертиза.

"Все остальное - решения, которые являются заведомо неправосудными и имеют законченный состав преступления", - резюмировал адвокат.