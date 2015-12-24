Корбан обвинил сотрудников ГПУ в срыве его медэкспертизы

Об этом Геннадий Корбан написал на своей странице в Фейсбук.

"31 декабря, строго под Новый год истекает срок моего домашнего ареста. С приближением этой даты следователи Генеральной прокуратуры совершают все больше и больше процессуальных злоупотреблений. Им надо либо продлить срок, либо отпустить", - сообщил Корбан.

На данный момент политик продолжает лечение в виде стационара на дому.

По его словам, вчера к нему пришли работники милиции и вручили повестку о проведении медэкспертизы в Днепропетровском областном диагностическом центре.

"Я, как приличный человек, согласился приехать, и не подвел - ровно в 9:00 был на месте, в кабинете у главврача. И тут произошла неожиданность - на обследование явились шесть сотрудников Генеральной прокуратуры вместе с Главным и допотопной видео-камерой в руках", - сообщил Корбан.

"Главный сказал, что постановление о проведение медэкспертизы отменено и якобы новая, другая экспертиза назначена в Киеве, куда я должен явиться до 18:00, сегодня", - добавил он.

По мнению Корбана, экспертизу сорвали умышленно, чем шокировали медработников и главврача.

"Ну что за дебилов Шокин берет на работу? Во-первых, я нахожусь на стационарном лечении. Во-вторых, я дал согласие на добровольное проведение экспертизы в госмедучреждении, согласно постановлению того же ГПУ. Ну и третье, как можно физически успеть добраться до 18:00 в Киев?", - задается вопросом Корбан.

"Господин Шокин, вы хоть проявите смекалку и поинтересуйтесь расписанием авиарейсов и ЖД-поездов в направлении Днепропетровск-Киев. Или оплатите мне чартер", - предложил политик.

"Ко всему прочему, мне стало известно, что дебилы Шокина параллельно обратились в Печерский суд с ходатайством о проведении принудительной медэкспертизы. От них же и стало известно. Вот и чудно, будет чем развлечь Печерский суд в канун Нового года", - заключил Корбан.