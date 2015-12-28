Денисенко обвиняет судью Бирсу в предвзятости на стороне прокуроров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в зале судебных заседаний Днепровского районного суда города Киева.

"Мы видим за первыми решениями судьи Оксаны Бирсы, что она совершенно четко и недвусмысленно стоит на стороне обвинения. На стороне следствия, на стороне тех людей, которые осуществляют руководство политически мотивированным уголовным преследованием Геннадия Корбана", - подчеркнул Денисенко.

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Он заявил: "Мы понимаем, что сегодня всеми актерами этого дела, которые заседали здесь в клоунских судейских мантиях, всеми этими цирковыми актерами делается все для того, чтобы не смотря ни на что: ни на аргументы защиты, ни на нормы закона, ни в конце концов, просто элементарный здравый смысл, они будут сажать Корбана".

По его убеждению, перед исполнителями заказа против Корбана стоит задача, которую выполняют так же, как это ранее осуществлялось по отношению к Юлии Тимошенко и Юрия Луценко.

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В связи с таким развитием событий, он назвал действующую правосудную систему репрессивной, которая действует по сталинско-бериевским принципам.

Денисенко призывает всех граждан прийти на митинг в 17:00 на улицу Банковую возле Администрации президента.