Ярош согласился возглавить ДУК "Правый сектор"

Народный депутат Украины Дмитрий Ярош согласился взять на себя командование Штабом Корпуса, 5-ым, 8-ым батальонами и батальоном «Госпитальеры».

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Когда мы только начинали воевать против российско-террористических войск, то я сказал, что мы пройдем весь этот путь вместе, а эта война, к сожалению, еще далеко не завершена, поэтому я с благодарностью принимаю это предложение и заявляю о том, что беру на себя командование Штабом Корпуса, 5-ым, 8-ым батальонами и батальоном «Госпитальеры». Совещание относительно дальнейшей деятельности Корпуса будет проведено в ближайшее время. Информацию сообщу дополнительно..." - написал Ярош.

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Также депутат подчеркнул, что не рассматривал и не рассматривает возможное участие в каких-либо других политических и общественных организациях.

"Свою же позицию я озвучивал неоднократно во многих интервью: насилие – это крайняя форма сопротивления; пока не использованы все мирные политические методы воздействия на существующую власть, идти путем государственного переворота и ликвидации существующего властного режима нельзя, тем более в условиях внешней агрессии сатанинской московской империи и неготовности украинских националистов к взятию максимальной полноты власти в государстве", - заявил Ярош.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября народный депутат Украины Дмитрий Ярош заявил о сложении полномочий лидера национально-освободительного движения "Правый сектор".