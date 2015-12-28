Защита Корбана зачитала отвод судье Чаусу
Защита лидера партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадия Корбана зачитала отвод судье Днепровского районного суда города Киева Николаю Чаусу.
Как передает корреспондент УНИАН, судебное заседание, которое по решению суда должно быть закрытым, происходит с участием СМИ, народных депутатов и других слушателей в разгромленном правоохранителями зале.
Судья Чаус попросил судебного распорядителя занести новые столы в зал судебных заседаний.
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Ходатайство об отводе зачитал адвокат Алексей Шевчук.
"В связи с тем, что вы нарушили статью 75 УПК Украины, 77 УПК Украины, 132 УПК Украины, 370 УПК Украины, 322 УПК Украины, 332 УПК Украины, и в связи с тем, что вы предварительно выносили неправосудные решения, в связи с тем, что сейчас ненадлежащий состав судебного заседания, мы заявляем вам отвод. Просим заявление удовлетворить", - отметил Шевчук.
Судья Чаус сказал, что суд постановил провести немедленное автоматическое распределение в связи с поданным заявлением.
Как сообщал УНИАН, по словам адвоката Алексея Шевчука, судья Чаус, который сейчас рассматривает дело Корбана, является фигурантом дисциплинарного производства и относительно него есть рекомендация к увольнению за нарушение присяги.