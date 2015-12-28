В нацполиции не знают, как "титушки" попали в помещение суда
В столичной полиции заявляют, что для обеспечения правопорядка в здании Днепровского районного суда Киева, где проходит судебное заседание по избранию меры пресечения лидеру партии "УКРОП" Геннадию Корбану, присутствуют достаточно правоохранителей для обеспечения охраны правопорядка.
Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.
Отвечая на вопрос корреспондента, каким образом в здании и в зале суда оказались неизвестные лица, которые совершили столкновение, в столичной полиции заявили: "Пока нам этого неизвестно. Там достаточно лиц, которые должны обеспечить охрану правопорядка".
Также, в полиции сообщили, что на данный момент по поводу инцидентов, которые произошли сегодня в ходе судебного заседания, не открыто никаких, даже фактовых уголовных производств.
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Как сообщал УНИАН, к Днепровского районного суда Киева в зале заседаний правоохранители запустили "титушек". Они ворвались в зал суда и начали избивать всех присутствующих, в том числе журналистов. Правоохранители в свою очередь ничего не делают и просто наблюдают.