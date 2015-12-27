Правоохранители хотят забрать Корбана в другой зал

Правоохранители хотят забрать Корбана в другой зал, защита заявляет о нарушении принципа непрерывности судебного процесса.

Как передает корреспондент УНИАН, в суде происходит толкотня. Читайте такжеДепутаты требуют выписки из протокола для подтверждения разрешения вывезти Корбана в стационар Правоохранители пытаются силой вывезти Корбана. Депутаты, присутствующие в зале, пытаются этому помешать. Представитель группы спецназначения "Альфа" требует присутствующих покинуть зал суда, или силовики заставят всех выйти. Диссидент Степан Хмара призывает правоохранителей не совершать преступление. Представители суда заявляют, что судебное заседание в закрытом режиме будет слушаться в другом зале суда. Сейчас доступ к Корбану перекрыт депутатами и сторонниками партии "УКРОП". К Корбану пропустили врача скорой медицинской помощи.

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