Поедет ли Ющенко на о.Змеиный с румынским президентом?
07:25, 11 июня 2008Политика
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На сегодняшний день прорабатывается возможность совместного посещения президентами Украины и Румынии Виктором ЮЩЕНКО и Траяном БАСЕСКУ острова Змеиный.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.
«Прорабатывается вопрос возможного совместного посещения острова Змеиный президентами Украины и Румынии», - сказал В.КИРИЛИЧ.
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