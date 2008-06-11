Поедет ли Ющенко на о.Змеиный с румынским президентом?

На сегодняшний день прорабатывается возможность совместного посещения президентами Украины и Румынии Виктором ЮЩЕНКО и Траяном БАСЕСКУ острова Змеиный.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.

«Прорабатывается вопрос возможного совместного посещения острова Змеиный президентами Украины и Румынии», - сказал В.КИРИЛИЧ.