Украинские военные пресекли попытку диверсии на складах с боеприпасами на Харьковщине
В субботу, 26 декабря, около 03.00 на складах хранения боеприпасов, расположенных неподалеку от города Балаклея в Харьковской области, была осуществлена попытка диверсии.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
"Умелыми действиями командования и личного состава подразделения диверсия не была допущена. Ситуация контролируется, на место происшествия, с целью выяснения причин и обстоятельств, отправилась комиссия во главе с заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.
Читайте такжеПойманный при попытке подрыва путей у воинской части диверсант "ДНР" отсидит 5 лет (фото)
Как сообщал УНИАН, 29 октября на складах с вооружением неподалеку Сватово произошел пожар. На складах хранилось около 3,5 тыс. тонн боеприпасов. Возгорание удалось потушить 5 ноября. В результате инцидента пострадали 1705 квартир и домов, а также 16 человек. Еще 4 местных жителя погибли. Существует несколько версий причин возгорания склада. Одна из них – халатность должностных лиц, вторая – теракт.