Украинские военные пресекли попытку диверсии на складах с боеприпасами на Харьковщине

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Умелыми действиями командования и личного состава подразделения диверсия не была допущена. Ситуация контролируется, на место происшествия, с целью выяснения причин и обстоятельств, отправилась комиссия во главе с заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 29 октября на складах с вооружением неподалеку Сватово произошел пожар. На складах хранилось около 3,5 тыс. тонн боеприпасов. Возгорание удалось потушить 5 ноября. В результате инцидента пострадали 1705 квартир и домов, а также 16 человек. Еще 4 местных жителя погибли. Существует несколько версий причин возгорания склада. Одна из них – халатность должностных лиц, вторая – теракт.