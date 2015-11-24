В Сватово саперы уже уничтожили более 28 тысяч взрывоопасных предметов

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в соцсети, под вражескими обстрелами военные саперы ежедневно продолжают работы по разминированию, очистке территории и уничтожению взрывных устройств.

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"Только за вчерашний день выявлено и уничтожено 457 взрывоопасных предметов", - сказано в сообщении.

"Продолжаются работы в Сватово, где на сегодняшний день уже уничтожены 28433 взрывоопасных предмета и очищено около 67 гектаров территории", - отмечается в сообщении.