На Ривненской АЭС "потек" энергоблок
16:13, 10 июня 2008Политика
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Уровень радиации - в пределах нормы
Второй энергоблок Ривненской АЭС сегодня в 12.10 остановлен из-за обнаружения течи в пределах контеймента, которое не превышало эксплуатационное ограничение.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом».
По сообщению пресс-службы, вытекания за пределы герметической зоны не произошло. Энергоблок остановлен. Реактор переведен в холодное состояние.
В пресс-службе отметили, что нарушения границ и условий безопасной эксплуатации станции не было.
Радиационное, противопожарное, экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменилось и находится в пределах нормы.
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