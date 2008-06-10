На Ривненской АЭС "потек" энергоблок

Второй энергоблок Ривненской АЭС сегодня в 12.10 остановлен из-за обнаружения течи в пределах контеймента, которое не превышало эксплуатационное ограничение.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом».

По сообщению пресс-службы, вытекания за пределы герметической зоны не произошло. Энергоблок остановлен. Реактор переведен в холодное состояние.

В пресс-службе отметили, что нарушения границ и условий безопасной эксплуатации станции не было.

Радиационное, противопожарное, экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменилось и находится в пределах нормы.