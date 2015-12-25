В Верховной Раде объявлен перерыв до 2.10.

Как передает корреспондент УНИАН, сначала первый заместитель председателя парламента Андрей Парубий объявил перерыв до 2.30, а через несколько минут уточнил, что перерыв объявлен до 2.10.

Он отметил, что это время необходимо Комитету ВР по вопросам бюджета для доработки проекта бюджета на 2016 год.

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По его словам, у депутатов есть «замечательная возможность», чтобы за полчаса поработать над проектом бюджета.