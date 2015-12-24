Минобороны подтверждает увольнение командующего Сухопутных войск Пушнякова

Ведомство сообщает, что на имя министра Степана Полторака поступил рапорт от Пушнякова относительно увольнения его из рядов Вооруженных сил.

"Министром было принято положительное решение по существу рапорта. Сейчас готовятся документы об увольнении генерала Пушнякова в установленном порядке. Анатолий Пушняков проходит военно-врачебную комиссию", - сказано в сообщении.

Напомним, об увольнении Пушнякова сегодня заявил народный депутат из фракции "Самопомич" Егор Соболев, хотя позже СМИ сообщили, что руководитель пресс-службы Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев опроверг эту информацию.