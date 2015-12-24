Командующий Сухопутных сил Пушняков уволен - нардеп

Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат из фракции "Самопомич" Егор Соболев.

"Поздравляю Вооруженные силы Украины с увольнением командующего Сухопутных сил Пушнякова. Люстрации этого господина мы добивались больше года. Почет всем, кто помог хотя бы его отставке", - написал он.

По словам Соболева, в вопросе Пушнякова речь идет не только о выполнении закона об очищении власти.

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"Дед Мопед", как называют Пушнякова в войсках, несет прямую ответственность за все котлы, в которых Украина потеряла сотни своих героев", - написал он.

"Всем, кто спрашивает, "А почему на пенсию?", "А когда сядет?", "А будет спецконфискаци?". Это произойдет, когда в Украине появятся настоящий верховный главнокомандующий и настоящий генпрокурор", - подчеркнул депутат.

Пушняков был назначен командующим Сухопутных сил указом президента Петра Порошенко 6 мая 2014 года.