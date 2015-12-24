Генштаб опровергает увольнение командующего Сухопутных войск
13:00, 24 декабря 2015Политика
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Генеральный штаб Вооруженных сил опровергает увольнение командующего Сухопутных войск ВСУ Анатолия Пушнякова.
В Генштабі кажуть, що Пушнякова не звільнили / ТСН
Как сообщил ЛИГА.net пресс-офицер Генштаба Владислав Селезнев, на деле ситуация обстоит "с точностью до наоборот".
"Пушняков на месте, служит. Комментариев по этому поводу мы пока не даем, он служит и находится на своем месте", - сказал он.
Селезнев добавил, что в ближайшее время пресс-служба ГШ сделает официальное заявление по этому инфоповоду.
Напомним, народный депутат из фракции "Самопомич" Егор Соболев сегодня заявил, что Пушняков уволен.
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