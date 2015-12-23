"Близка к нулю": постпред Украины прокомментировал роль генсека ООН в урегулировании на Донбассе

Действующий генсек ООН Пан Ги Мун мог бы занимать более активную позицию в решении российско-украинского конфликта. Об этом заявил новый посол Украины в ООН Владимир Ельченко, пишет "Европейская правда".

Читайте такжеЭкс-посол в РФ считает, что разрывать отношения с Москвой необходимо было в начале конфликта

"К примеру, посмотрим на роль генерального секретаря ООН в решении нашего конфликта. Откровенно говоря, она близка к нулевой", – заявил Ельченко.

"Это происходит потому, что генсека ООН выбирает то утверждает именно Совет безопасности. И в первую очередь – пятерка постоянных членов. Поэтому в течение следующих пяти или десяти лет, если речь идет о двух сроках, он чувствует свою зависимость, благодарность за поддержку. И следует позиции постоянной пятерки, то отдельных ее членов", - добавил он.

Однако новоизбранный украинский представитель отметил, что именно во время двухлетнего членства Украины в Совете безопасности ООН будет избираться новый генеральный секретарь, а это создает для Украины "дополнительный рычаг влияния".

Он также подчеркнул, что действующий генсек ООН мог бы занимать гораздо более активную позицию. В частности, поддержав открытие в Украине отдельного офиса по вопросам Донбасса и Крыма – кроме той миссии ООН в Украине, которая есть сегодня.

"И достаточно было бы его личного решения, которое не нужно согласовывать в СБ ООН. Но..." – сказал Ельченко.

По его словам, офис ООН не уделяет достаточного внимания вопросу разминирования на Донбассе, несмотря на то, что в оранизации есть значительный опыт и средства для решения этой проблемы.

"Нынешний офис ООН занимается этим вопросом, но "между прочим", а главное для них – гуманитарная помощь, права человека, мониторинги и тому подобное. И потому этого не сделано", – добавил Ельченко.

Напомним, в Организации объединенных наций официально стартовала предвыборная гонка за пост генерального секретаря.

Действующий генсек Пан Ги Мун, бывший глава МИД Южной Кореи, должен уйти в отставку в конце 2016 года, после двух пятилетних сроков на посту. Из-за ротации представителей различных региональных групп генсеком теперь может стать представитель государства из Восточной Европы.

Отмечается, что список кандидатов складывается за закрытыми дверями Советом Безопасности из 15 государств, пять из которых (Китай, Россия, США, Великобритания и Франция) обладают правом вето.