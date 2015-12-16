В ООН стартовала избирательная кампания на пост генсека

Об этом сообщает Reuters.

Пан Ги Мун, бывший глава МИДа Южной Кореи, должен уйти в отставку в конце 2016 года, после двух пятилетних сроков в должности. Из-за ротации представителей разных региональных групп генсеком теперь может стать представитель государства из Восточной Европы.

Отмечается, что нераскрываемый список кандидатов составляется за закрытыми дверями Советом Безопасности из 15 государств, из которых пять (Китай, Россия, США, Великобритания и Франция) обладают правом вето.

Текущий президент Совбеза, посол США Саманта Пауэр, и президент Генассамблеи датчанин Могенс Люккетофт, обратились к государствам-членам ООН c предложением повысить прозрачность процесса.

Кроме того, дипломаты предложили рассмотреть на роль генсека кандидатов-женщин для обеспечения равных возможностей. С 1945 года пост занимают только мужчины.

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В послании президенты Совбеза и ГА приглашают государства ООН принять участие в выборе кандидатов, после чего список будет направлен во все 193 государства организации.

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Кандидаты должны обладать высокими организаторскими способностями, богатым опытом в международных отношениях, а также навыками в дипломатии и коммуникации с людьми.