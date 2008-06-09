Черновецкий о Киевсовете, газе, Кличко, риторике и работе

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что новоизбранному составу Киевсовета необходимо отойти от предвыборных лозунгов и начать реальную работу по решению заданий, которые поставили перед депутатами избиратели.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, он сказал: «Выборы закончились, и перед новым Киевсоветом стоят задания, которые необходимо решать на благо всей киевской общины. Всем блокам и партиям, которые вошли в состав нового городского совета, пора отойти от предвыборной риторики и сосредоточиться на выполнении своих обещаний. Я рад, что некоторые из этих политических сил, как, например, блок Кличко, уже готовы начать работу с решения жизненно важных проблем города. И считаю, что депутатам Киевсовета необходимо срочно приступать к работе и оправдать доверие своих избирателей».

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также заявил, что поддерживает инициативу депутатов Блока Леонида Черновецкого о немедленном проведении сессии Киевсовета.

Как подчеркнул мэр Киева, срочного реагирования со стороны нового Киевсовета требует, в частности, ситуация, сложившаяся со снабжением газа для столицы.

«В Киевскую городскую государственную администрацию пришло письмо о возможном ограничении подачи природного газа для потребностей города. Столичные власти уже начали принимать необходимые меры для того, чтобы не было негативных последствий ни для киевлян, ни для предприятий города. Однако для этого необходимо срочно и безотлагательно провести сессию Киевсовета, чтобы принять необходимые изменения в бюджет столицы», – отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Киевский городской председатель Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ принял решение созвать первое пленарное заседание II сессии Киевского городского совета VІ созыва 10 июня в 14.00.