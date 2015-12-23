Порошенко ветировал закон о разгосударствлении СМИ

Об этом говорится на сайте парламента.

У Порошенко нашлись ряд замечаний к закону, которые он изложил в соответствующем пояснении.

Так, "закон не может быть подписан из-за того, что...не предусматривает обязательства реформированных государственных и коммунальных печатных СМИ по сохранению языка издания".

Читайте такжеПорошенко ветировал закон о досрочном освобождении пожизненно заключенных

"При таком подходе является риск уменьшения количества изданий на государственном языке. В условиях информационной агрессии вопросы защиты языково-информационного пространства Украины приобретает особое значение... В связи с этим предлагаю пункт 2 части первой статьи 3, часть четвертая статьи 5, статью 7 после слов "целевого назначения" дополнить словами "языка издания ", - говорится в пояснении.

Президент также предложил добавить в закон норму о том, что вопрос обнародования в печатных СМИ официальных документов, в том числе Верховной Рады, президента, Кабинета министров, настоящим законом не регулируются.

Напомним, Рада приняла закон о реформировании государственных и коммунальных печатных СМИ 24 ноября.