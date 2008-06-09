Ющенко нашел работу для Юрия Бойко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил сопредседателем Национального трехстороннего социально-экономического совета экс-министра топлива и энергетики, председателя Совета Федерации работодателей Украины Юрия БОЙКО.

Об этом сказано в указе Президента Украины от 9 июня №523/2008, текст которого обнародован на официальном сайте главы государства.

Этим же указом от должности сопредседателя трехстороннего совета освобожден исполнительный вице-президент Конфедерации работодателей Украины Алексей МИРОШНИЧЕНКО.

Справка УНИАН. 24 января 2006 г. Кабинет министров, Федерация работодателей Украины и Федерация профсоюзов Украины создали Национальный трехсторонний социально-экономический совет при Президенте Украине.

Решения Национального совета, принятые в пределах ее полномочий, являются обязательными для рассмотрения органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, организациями профессиональных союзов и работодателей. На их основе могут издаваться акты и поручения Президента.