Ющенко нашел работу для Юрия Бойко
Решения Нацсовета являются обязательными
|Юрій Бойко
Об этом сказано в указе Президента Украины от 9 июня №523/2008, текст которого обнародован на официальном сайте главы государства.
Этим же указом от должности сопредседателя трехстороннего совета освобожден исполнительный вице-президент Конфедерации работодателей Украины Алексей МИРОШНИЧЕНКО.
Справка УНИАН. 24 января 2006 г. Кабинет министров, Федерация работодателей Украины и Федерация профсоюзов Украины создали Национальный трехсторонний социально-экономический совет при Президенте Украине.
Решения Национального совета, принятые в пределах ее полномочий, являются обязательными для рассмотрения органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, организациями профессиональных союзов и работодателей. На их основе могут издаваться акты и поручения Президента.