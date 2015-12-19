Путин о властях Турции: "Ничто не вечно под луной"

Россия считает турецкий народ дружественным и не хочет сворачивания отношений, заявил российский президент Владимир Путин и касательно руководства Турции добавил, что "ничто не вечно".

"Я уже говорил в послании (Федеральному Собранию), и хочу повторить здесь еще раз: мы считаем турецкий народ дружественным народом, и не хотим, чтобы у нас были свернуты отношения именно с турецким народом. Ну а что касается действующего руководства – ничто не вечно под луной", — сказал Путин в документальном фильме Владимира Соловьева "Миропорядок", отрывок которого транслировался в субботу на телеканале "Россия 1", передает РИА Новости.

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В послании Федеральному Собранию 3 декабря Путин назвал турецкий народ "добрым, трудолюбивым и талантливым" и заявил, что Москва не ставит знака равенства между ними и "частью сегодняшней правящей верхушки, которая несет прямую ответственность за гибель российских военнослужащих в Сирии".

Напомним, со ставшей классической фразы "ничто не вечно под луной" начинается 11-й сонет Шекспира.