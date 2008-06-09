Украина не может позволить себе двойное гражданство - Яценюк
03:26, 09 июня 2008Политика
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Глава ВР категорически против
Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК выступает против введения двойного гражданства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в воскресенье в Афинах во время встречи с представителями украинской диаспоры.
«Я категорически против двойного гражданства. Это даже не может быть предметом дискуссии», - сказал председатель ВР.
По словам А.ЯЦЕНЮКА, Украина не может позволить себе введения двойного гражданства.
«Если кто-то хочет быть гражданином другого государства, пожалуйста, пишите заявление о лишении украинского гражданства и получении другого», - сказал он.
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