Киевскую областную организацию Единого Центра возглавила женщина

Сегодня в поселке Калиновка Броварского района Киевской области состоялась партийная конференция Киевской областной организации партии «Единый Центр».

Как передает корреспондент УНИАН, председателем областной организации была избрана Лариса УСАЧЕНКО, советник Секретариата Президента Украины.

«Раздор – движущая сила бедности и деморализации общества», - заявила Л.УСАЧЕНКО. Она отметила, что «Единый Центр» станет той силой, на которую сможет положиться каждый украинец.

По словам члена президиума «Единого Центра» Оксаны БИЛОЗИР, «Единый Центр» объединит представителей малого и среднего бизнеса, интеллигенцию, интересы которых сегодня не представлены в украинской политике.