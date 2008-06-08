Криль советует политикам искать бревно в своем глазу

Председатель партии "Единый Центр", народный депутат Украины Игорь КРИЛЬ заявляет, что ни один из председателей областных государственных администраций не возглавит областную организацию "Единого Центра".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.КРИЛЬ заявил на пресс-конференции в Виннице после учредительной конференции винницкой областной организации партии "Единый Центр".

"Я даю вам гарантию, что на должностях председателей областных организаций вы не увидите ни одного губернатора", - сказал он.

И.КРИЛЬ добавил, что президиумом партии принято решение, что ни один из губернаторов не может возглавить политический процесс в области, "поскольку он должен заниматься решением хозяйственных вопросов".

"Если губернаторы будут выражать желание находиться в "Едином Центре", мы не будем возражать, но я думаю, что таких будет не много", - добавил председатель "Единого Центра".

Также И.КРИЛЬ заявил, что не намерен критиковать и прогнозировать судьбу других политических сил, и просит политиков не углубляться в процессы партии "Единый Центр".

"Мне как председателю партии "Единый Центр" достаточно часто не нравится, что о нас говорят другие политики. Они не углубляются в процессы, происходящие в их политических партиях, зато углубляются в процессы внутри нашей политической силы", - сказал он.

И.КРИЛЬ при этом отметил, что "Единый Центр" в любом случае не будет прибегать к применению административного ресурса для созидания партии.

И.КРИЛЬ добавил, что финансирование партии осуществляется за счет взносов членов партии, но при этом отказался назвать размер взносов. "Финансирование партии осуществляется исключительно за счет взносов членов партии, и мы будем обнародовать финансовую отчетность по нашей деятельности исключительно по действующему законодательству", - сказал он.