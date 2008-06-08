И.о. главы СБУ празднует день рождения

Сегодня у руководителя Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко день рождения. Ему исполнилось 42 года.

Наливайченко стал первым зампредом СБУ 29 мая 2006 года. До того он был послом Украины в Беларуси. Через полгода президент уволил главу СБУ Игоря Дрижчаного, и Наливайченко стал и.о. руководителя Службы безопасности. Для того, чтобы стать полноправным главой, ему нужно получить одобрение парламента.

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