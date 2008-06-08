Ющенко написал письмо Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит правительство разработать и утвердить комплексный план мер по ликвидации последствий аварии на шахте имени Карла Маркса ГП «Орджоникидзеуголь».

Как сообщает пресс-служба Президента, в письме к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО глава государства просит выделить средства для предоставления материальной помощи семьям погибших шахтеров, гражданам, которые пострадали в результате аварии; разработать и утвердить комплексный план мер по ликвидации последствий аварии на шахте имени Карла Маркса ГП «Орджоникидзеуголь»; по результатам расследования причин аварии принять предусмотренные законом меры по привлечению виновных лиц к ответственности.

Председателя Донецкой областной государственной администрации Владимира ЛОГВИНЕНКО Президент просит мобилизовать все необходимые материальные и финансовые ресурсы и принять безотлагательные организационные меры для предоставления необходимой помощи семьям погибших шахтеров и пострадавшим в результате аварии.

Президент Украины выражает глубокие соболезнования семьям погибших горняков и пострадавших в результате аварии.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 июня, около 5.00 на шахте имени Карла Маркса произошел взрыв.

По словам первого вице-премьера, руководителя правительственной комиссии по расследованию причин аварии на шахте Александра ТУРЧИНОВА, в момент взрыва в шахте находилось 37 горняков, которые проводили ремонтные работы по повышению условий безопасности работы в шахте в связи с соответствующим распоряжением Госпромнадзора.

По словам первого вице-премьера, в результате взрыва пострадали три человека, которые находились в наземных сооружениях шахты. Они госпитализированы в медицинские учреждения. А.ТУРЧИНОВ сообщил также, что пока отсутствует информация о 37 горняках, которые находились под землей.