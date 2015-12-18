Турция хочет заручиться поддержкой Украины в борьбе с российской пропагандой - СМИ

Об этом заявила заместитель министра информационной политики Татьяна Попова во Львове во время конференции "Годовщина Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС: итоги и дальнейшие шаги", передает "ЕвроПравда".

"Недавно представители Турции попросили у нас методологической помощи в борьбе с дезинформацией России", - отметила она.

Как отметила чиновник, в министерство в течение последних недель неоднократно обращались представители посольства Турции в Украине.

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"В конце концов, вчера мы провели встречу между представителями нашего министерства, информационного департамента Минобороны, проекта StopFake и турецкого посольства", - отметила Попова.

"Мы обсудили возможные варианты сотрудничества. В частности, речь шла о проведении обучения для представителей Турции", - добавила она.

Напомним, ранее в НАТО заявили о фиаско России в информационной войне против Запада. В частности, несмотря на то, что российские пропагандистские тезисы часто находят поддержку и в европейских странах, нельзя говорить о полном успехе РФ, подчеркнула одна из руководителей департамента публичной дипломатии НАТО Герлинда Нигус.