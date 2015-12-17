Депутаты должны искать компромиссы относительно важнейших законов, а не разговаривать языком ультиматумов - Тетерук

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук в интервью журналистам, комментируя рассмотрение в парламенте налоговой реформы и проекта Государственного бюджета на 2016 год.

Он отметил, что язык ультиматумов, когда одна сторона не хочет слышать другую, является неприемлемой.

"Если стороны (депутатские фракции) говорят: "Я вообще не буду работать", то пусть они уходят из парламента и дают место тем политикам, которые будут способны оценивать взятую на себя ответственность и работать на благо Украины", - подчеркнул Андрей Тетерук.

В то же время он отметил, что президент Украины Петр Порошенко поддержал создание компромиссных вариантов налогового и бюджетного кодексов.

Вместе с тем Тетерук напомнил, что фракция "Народный фронт" является "образцовой в вопросах дисциплины и поддержки тех законопроектов, которые очень важны для государства".

"Мы даем больше всего голосов для поддержки нашего Правительства, которое мы совместно создали. Мы никогда не избегаем диалога. Если хотим что-то узнать, то приглашаем министров на заседание нашей фракции. А позиция "Я не буду! Я не хочу!" - это позорная позиция для политиков в современной Украине", - подчеркнул народный депутат.

Андрей Тетерук также выразил надежду, что народные депутаты из всех фракций и Правительство смогут найти компромисс в отношении тех законов, которые сегодня являются первоочередными для жизни страны.

"Я надеюсь, что мы, наконец, примем такой бюджет, который удовлетворит потребности, прежде всего, нашей армии, которая ожидает, что бюджет будет принят вовремя. Потому что враг никуда не ушел от наших границ. А для тех, кто создает революционную ситуацию, чтобы получить с этого какие-то дивиденды, все может плохо закончиться", - резюмировал первый заместитель председателя фракции "Народный фронт".