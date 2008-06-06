Ющенко: срок вывода ЧФ не подлежит обсуждению

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Черноморский флот России может оставаться в Севастополе только до 2017 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции, комментируя результаты переговоров с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, которые состоялись сегодня во время рабочего визита В.ЮЩЕНКО в Россию.

Президент Украины отметил, что в соответствии с Большим украинско-российским договором и Конституцией Украины ЧФ России будет находиться на территории Украины до 2017 года.

«Это договор, который до последней буквы будет выполнен украинской стороной», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что по этому поводу не может быть никаких дискуссий.