В СБУ знают, что надо, чтобы развеять мифы о НАТО

Временный исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляет, что интеграция Украины в НАТО отвечает ее долговременным интересам в области безопасности.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, об этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил в интервью газете «Правда Украины».

«Долговременным интересам Украины в области безопасности отвечает на первом этапе присоединение к Плану действий по членству в Североатлантическом Альянсе, а в дальнейшем - полноправное членство в НАТО», – сказал он.

При этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что «этим интересам подчинена и работа СБУ, как национальной спецслужбы».

По словам руководителя СБУ, в утвержденной Президентом Украины Концепции реформирования ведомства учитывается многолетний опыт европейских стран, в частности тех, которые недавно присоединились к Альянсу. «Их модели наиболее близкие нам, учитывая комплексную оценку внешних и внутренних угроз нашей государственности и ресурсу, который имеет Украина для создания адекватной и эффективной системы защиты национальных интересов», - сказал и.о. председателя СБУ.

Отвечая на вопрос о целесообразности пересмотра внеблокового статуса Украины, В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что мир не стоит на месте, особенно в области безопасности, а угрозы, которые еще вчера были потенциальными, сегодня становятся реальными и достаточно ощутимыми. “Откуда и возникает необходимость в партнерстве с евроатлантическими структурами, развитии взаимодействия», - сказал он.

Руководитель СБУ также отметил, что, осознавая реальную возможность получения адекватной стратегическим потребностям помощи от партнеров, Украина сможет выгодно реформировать по европейским стандартам свои системы обороны, безопасности, правозащиты.

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, нужно время, чтобы развеять мифы о НАТО, которые культивируются в некоторых постсоветских странах, кому выгодно иметь недостаточно защищенный и относительно слабого соседа. Это уже давно не секрет, и поэтому приоритетная задача государственных органов нашей страны, в частности и Службы безопасности Украины, заключается именно в том, чтобы обеспечить на протяжении ближайшего времени как можно более полное информирование о НАТО, его целях и задачах во всех областях сотрудничества и безопасности. Быть европейцами – это модно, знать о НАТО – это современно, – убежден и.о. председателя СБУ.

На вопрос, не станет ли расширение взаимодействия с НАТО прямой угрозой для Украины со стороны международного терроризма, В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что отдельные террористические проявления в Украине есть и сегодня, однако они носят несистемный характер и не связаны с мировым терроризмом.