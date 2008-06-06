Ющенко считает, что коалиция может получить второе дыхание

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что причиной выхода двух депутатов из коалиции является организация отношений внутри фракций, к которым принадлежат народные депутаты, и между двумя фракциями - участницами коалиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом он заявил, отвечая на вопрос украинских журналистов на пресс-конференции в Санкт-Петербурге.

«Это вопрос к фракции, к политике принятия решений по тем или другим вопросам. Иными словами, когда происходят такие процессы, скорее всего, они связаны с тем, что народные депутаты хотели бы видеть более взаимосогласованную политику по тем или другим вопросам», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО выразил твердое убеждение, что «парламентское большинство боеспособно» и продолжает свою работу. Он призвал депутатов фракций коалиции «консолидироваться в рамках большинства, в рамках работы правительства». «Сигналы взаимопонимания и эффективных действий, правительственных в том числе, сегодня чрезвычайно нужны для того, чтобы коалиция получила второе дыхание. У меня нет сомнения, что обе фракции будут использовать такого рода сигналы, чтобы продемонстрировать более успешную работу», - сказал Президент.

Также он отметил, что с точки зрения права выход двух депутатов из коалиции – не причина для того, чтобы даже рассматривать вопрос о судьбе коалиции соответствующими органами. «Это не является правовым основанием говорить о распаде коалиции», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК на пленарном заседании парламента зачитал заявления народных депутатов Украины Игоря РЫБАКОВА (фракция БЮТ) и Юрия БУТА (фракция НУ-НС) о выходе из коалиции.