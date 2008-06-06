Луценко думает, что де-факто коалиция есть, но проблемы еще будут

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что с выходом двух депутатов из коалиции усложнится работа демократического большинства и правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ЛУЦЕНКО высказал сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Эти предательские действия двух депутатов не приведут ни к каким юридическим последствиям, поскольку коалицию создают фракции, а на сегодняшний день фракция БЮТ и фракция НУ-НС имеют решение о работе в составе коалиции, и она продолжает свою работу. Конечно, работать будет сложнее, потому что кроме других проблем в коалиции или групп влияния в коалиции, которые не всегда поддерживают правительственные законы, мы получаем еще двух лиц со специфическими требованиями и позицией», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Министр подчеркнул, что де-юре коалиция продолжает существовать.

По его словам, переговоры о создании широкой коалиции не ведутся ни с кем из лидеров фракций Блока Юлии Тимошенко и «Наша Украина – Народная самооборона».

«Ни со мной, ни с другими лидерами, твердыми в своих убеждениях и Вячеславом КИРИЛЕНКО, и Иваном КИРИЛЕНКО такие разговоры не происходят», - добавил он.

Ю.ЛУЦЕНКО также подчеркнул, что единственной альтернативой действующей коалиции демократических сил может быть только роспуск парламента.

В тоже время он добавил, что фракции не намерены стимулировать или инициировать этот процесс.

Министр также не стал высказывать предположение, под чьим влиянием оба депутата написали заявления о выходе из коалиции.

«Вопрос не в том, за сколько, вопрос в том продались ли? Продажа проститутки за одну гривну и за сто баксов одинаково позорна и аморальна. Я не привык считать деньги в чужих карманах, но уверен, что это политическая проституция и, к сожалению, мы имеем дело с повтором тех поводов в прошлом, против которых я всегда решительно выступал», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

«Я думаю, что те, кто боится активизации действий демократического правительства, в том числе и правоохранительных структур, заинтересованы в дестабилизации деятельности правительства. Могу сказать, что за последние два дня я пережил уже четыре попытки отстранить меня от должности со стороны депутатов Партии регионов и комитетов Верховной Рады», - уточнил министр внутренних дел.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК на пленарном заседании парламента зачитал заявления народных депутатов Украины Игоря РЫБАКОВА (фракция БЮТ) и Юрия БУТА (фракция НУ-НС) о выходе из коалиции.

Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что переговоры, касающиеся создания новой коалиции, «будут ускоряться».