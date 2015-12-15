Геннадий Корбан: ОПЗ могут тихо и недорого приватизировать за российские деньги при участии Кононенко, Фирташа и Саакашвили

Такое мнение на своей странице в Facebook выразил лидер УКРОПа Геннадий Корбан, комментируя инцидент на заседании Национального совета реформ с участием Саакашвили и министра внутренних дел Арсена Авакова. По версии Авакова, глава Одесской ОГА вышел из себя после того, как он спросил, почему Саакашвили общался по ОПЗ с российским олигархом с «Уралхима» и как это связано с процессом приватизации предприятия. Сам Саакашвили на пресс-конференции заявил, что «о существовании ОПЗ узнал 3 дня назад».

Геннадий Корбан отметил, что Одесский припортовый ценен не только тем, что является модернизированным предприятием, но и в большей степени тем, что частью объекта является аммиакопровод, который дает возможность контролировать не только поставки российских удобрений (в объеме свыше 2 млн тонн ежегодно), но и экспорт этого продукта со стороны украинских химзаводов, принадлежащих Дмитрию Фирташу.

«Это и есть золотая жила. И вряд ли Саакашвили не знал об этом», – считает политик.

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Геннадий Корбан отметил, что ОПЗ находится в управлении двух бизнес-групп, имеющих мощное политическое влияние: 60% контролирует «серый кардинал», первый заместитель председателя фракции БПП Игорь Кононенко, а 40%, возможно, находятся под контролем бизнесменов, имеющих отношение к Николаю Мартыненко.

«Они кое-как уживались. Но три дня назад все изменилось, со слов самого одесского губернатора», – сказал политик.

«Предполагаю, что вопрос о его участии был поставлен ребром перед господином Кононенко, которого, кстати, Саакашвили никогда не упоминает в своих «разоблачительных» списках коррупционеров и олигархов», – считает Корбан.

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Политик предположил, что в ответ на это Игорь Кононенко предложил «участие путем вышибания другого партнера».

«В этой комбинации заложен простой принцип: бей врага руками врага, что и демонстрирует господин Саакашвили, – сообщил лидер УКРОПа. – Думаю, эта история будет иметь продолжение, связанное с куда более глубокой проблематикой, – тихая и недорогая приватизация ОПЗ при участии Кононенко, Фирташа и одесского губернатора – за российские деньги».