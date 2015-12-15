Порошенко прокомментировал "позорный инцидент" между Аваковым и Саакашвили

Об этом говорится в комментарии президента относительно инцидента на заседании Национального совета реформ 14 декабря 2015 года, размещенном на сайте главы государства.

"Как Президент, гарант Конституции, прав и свобод граждан, я не могу обойти молчанием позорный инцидент, который произошел в понедельник на Национальной раде реформ. Дискуссия на этой площадке часто получается острой и горячей. Там сталкиваются разные точки зрения, продуцируются идеи, находятся компромиссы, рождаются реформы", - говорится в сообщении.

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Однако, по словам президента, на Нацсовете, как нигде, недопустимы грубая брань и оскорбления, - особенно те, которые имеют ксенофобский подтекст, затрагивающие национальное достоинство человека, ставят под сомнение ее украинский патриотизм, предлагают кому-то "убираться с Украины вон".