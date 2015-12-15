Украина готова к откровенному диалогу о польско-украинском историческом прошлом – Порошенко

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой сегодня в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

«Во время встречи с президентом Польши мы не обошли вниманием наше историческое прошлое. Украинская сторона готова к откровенному, конструктивному диалогу по вопросам нашей совместной истории», - отметил глава государства.

Читайте такжеПорошенко во время встречи с Дудой заговорил о международном механизме для деоккупации и демилитаризации Крыма

«Мы договорились, что этот диалог будет проходить в рамках консультативного комитета, и мы приветствуем активизацию сотрудничества между украинским и польским институтами национальной памяти», - добавил Порошенко.

«Хочу подчеркнуть, что, отдавая глубокую дань уважения жертвам трагических страниц, общий долг Украины и Польши - обеспечить их потомкам мирное настоящее и дружественное, счастливое будущее», - подчеркнул президент Украины.