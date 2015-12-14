Начальник полиции Киева Терещук уволен - Аваков

21:28, 14 декабря 2015
Политика
8505 0

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил об увольнении начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Александра Терещука.

Фото УНИАН

Об этом министр сообщил в своем "Твиттере".

"Начальник Киевской полиции генерал Терещук освобожден от должности. Как и несколько высокопоставленных сотрудников Киевского главка", - отметил Аваков.

Напомним, ранее в понедельник с просьбой уволить Терещука обратилась к Авакову глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе.

Читайте такжеВ полиции не будет грязных "ментов": Аваков прокомментировал митинг неаттестованных правоохранителей

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter