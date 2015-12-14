Начальник полиции Киева Терещук уволен - Аваков

Об этом министр сообщил в своем "Твиттере".

"Начальник Киевской полиции генерал Терещук освобожден от должности. Как и несколько высокопоставленных сотрудников Киевского главка", - отметил Аваков.

Напомним, ранее в понедельник с просьбой уволить Терещука обратилась к Авакову глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе.

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