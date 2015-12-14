Начальник полиции Киева Терещук уволен - Аваков
21:28, 14 декабря 2015Политика
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил об увольнении начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Александра Терещука.
Терещук уволен с должности начальника полиции Киева / Фото УНИАН
Об этом министр сообщил в своем "Твиттере".
"Начальник Киевской полиции генерал Терещук освобожден от должности. Как и несколько высокопоставленных сотрудников Киевского главка", - отметил Аваков.
Напомним, ранее в понедельник с просьбой уволить Терещука обратилась к Авакову глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе.
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