Деканоидзе анонсировала увольнение начальника полиции Киева
20:02, 14 декабря 2015Политика
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Глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе анонсировала увольнение Александра Терещука с должности начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве.
Деканоидзе просит уволить начальника полиции Киева / Facebook
Об этом она написала в своем "Твиттере".
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Деканоидзе сообщила, что подала соответствующие документы министру внутренних дел Арсену Авакову.
"Я подала документы министру МВД об увольнении г-на Терещука с должности начальника ГУНП Киева. Надеюсь на поддержку на всех уровнях", - написала глава ведомства.
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