Деканоидзе анонсировала увольнение начальника полиции Киева

Об этом она написала в своем "Твиттере".

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Деканоидзе сообщила, что подала соответствующие документы министру внутренних дел Арсену Авакову.

"Я подала документы министру МВД об увольнении г-на Терещука с должности начальника ГУНП Киева. Надеюсь на поддержку на всех уровнях", - написала глава ведомства.

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