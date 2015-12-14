Деканоидзе анонсировала увольнение начальника полиции Киева

20:02, 14 декабря 2015
Политика
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Глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе анонсировала увольнение Александра Терещука с должности начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Хатия Деканоидзе / Facebook

Об этом она написала в своем "Твиттере".

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Деканоидзе сообщила, что подала соответствующие документы министру внутренних дел Арсену Авакову.

"Я подала документы министру МВД об увольнении г-на Терещука с должности начальника ГУНП Киева. Надеюсь на поддержку на всех уровнях", - написала глава ведомства.

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