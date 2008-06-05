Регионалы хотят снимать Семенюк руками

Фракция Партии регионов требует сначала принятия программы приватизации, а также голосования за назначение руководства ФГИУ путем поднятия рук.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

По его словам, сначала необходимо принять Государственную программу приватизации, а уже потом решать кадровые вопросы – относительно руководства ФГИУ.

Депутат отметил, что в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, голосование по кадровым вопросам должно происходить путем поднятия рук.

Кроме того, А.ЕФРЕМОВ заявил, что коалиция не хочет работать. После этих слов в зале прозвучал смех, поскольку именно народные депутаты из фракции Партии регионов заблокировали трибуну и президиум парламента.

В связи с этим председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК вынужден был заходить в сессионный зал через дверь, расположенную напротив трибуны и президиума парламента.