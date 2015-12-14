Антикоррупционный прокурор: Нельзя бороться с коррупцией, получая 200-300 долларов зарплаты

Об этом заявил антикоррупционный прокурор Украины Назар Холодницкий в эфире телеканала Интер.

"Тогда мы будем финансироваться как обычный департамент Генеральной прокуратуры с их обычными зарплатами. И опять же, это поставит под вопрос как проведение конкурса на должности прокуроров антикоррупционной прокуратуры, так и на плодотворное осуществление нами своих полномочий", - отметил Холодницкий.

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По его словам, блокирование средств - это, возможно, попытка помешать работе Антикоррупционной прокуратуры и Антикоррупционного бюро, которых уже давно ожидает украинский народ.

"Нельзя бороться с коррупцией, получая 200-300 долларов зарплаты. В среднем рядовой прокурор ведомства, конкурс на который мы запланировали объявить уже во вторник, должен зарабатывать не меньше 50 тысяч гривен в месяц. Это оклад плюс надбавки. Эта сумма, по моему мнению, является достаточной для того, чтобы показать реальные результаты борьбы с коррупцией", - уверен Холодницкий.

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Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко заявил, что в бюджете на 2016 год забыли заложить средства на специализированную антикоррупционную прокуратуру. Он отметил, что считает это "досадным недоразумением и технической ошибкой", которая будет немедленно исправлена.