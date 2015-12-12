Порошенко: в проект госбюджета на 2016 год забыли заложить средства на антикоррупционную прокуратуру

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время своего выступления на форуме депутатов местных советов от БПП заявил президент Петр Порошенко.

Читайте такжеШокин назначил заместителя главы антикоррупционной прокуратуры"Сейчас мне сообщили, что в проекте бюджета, который поступил в ВР, забыли заложить деньги на антикоррупционную прокуратуру", - сообщил глава государства.

Он отметил, что считает это "досадным недоразумением и технической ошибкой", которая будет немедленно исправлена.