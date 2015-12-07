Шокин назначил заместителя главы антикоррупционной прокуратуры

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Соответствующий приказ подписан на основании представления заместителя Генерального прокурора Украины – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого", - говорится в сообщении ведомства.

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Стоит отметить, что кандитатура Кривенко на указанную должность также была рекомендована конкурсной комиссией по отбору кандидатов на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября генеральный прокурор Виктор Шокин создал Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Согласно закону, прокуратура должна осуществлять надзор за соблюдением законов во время досудебного расследования, которое осуществляется Национальным антикоррупционным бюро.

30 ноября Шокин назначил Холодницкого на должность заместителя генпрокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что детективы НАБУ уже готовы внести в Единый реестр досудебных расследований более 10 сведений о производстве и начать расследование.