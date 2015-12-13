Нардеп Денисенко призывает давить на депутатов, чтобы те проголосовали за перевыборы в Кривом Роге

Об этом во время народного вече в Кривом Роге заявил народный депутат, член политсовета УКРОПа Андрей Денисенко.

В частности, он призвал митингующих провести короткую информационную кампанию: писать нардепам в социальных сетях, делать заявления и обращения от общественных организаций, требуя назначения новых выборов.

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"Я убежден, что на следующей неделе, опираясь на общественное мнение, народные депутаты, которые называют себя патриотами, под вашим давлением проголосуют за проведение новых выборов мэра", – заявил Денисенко.

Также депутат выразил мнение, что благодаря новым честным выборам в Кривом Роге "будет положен конец позорной практике, когда к власти возвращаются экс-регионалы".

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