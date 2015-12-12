До 15 декабря завершится формирование руководящего состава местных прокуратур - Порошенко

Об этом президент Петр Порошенко сказал на Форуме депутатов местных советов партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Читайте такжеПрезидент Венецианской комиссии настаивает решительно проводить конституционные реформы в УкраинеПрезидент отметил, что на днях путем прозрачного конкурса было назначено более 100 руководителей местных прокуратур. "Более половины из тех, кто назначен, никогда не были в руководстве прокурорских учреждений. Я считаю, что это хорошо", - сказал он и добавил, что значительная часть людей пришла туда из адвокатской работы, и это "хорошо".

В то же время, Порошенко отметил, что были уволены 4 тыс. работников прокуратуры. "И это хорошо", - добавил он.

Президент отметил, что "до 15 декабря должно быть полностью завершено формирование руководящего состава местных прокуратур, через три дня".

В то же время, он выразил мнение, что создание современной инфраструктуры борьбы с коррупцией не будет выглядеть завершенным, а сама система не будет эффективной, если не будет проведена комплексная конституционная судебная реформа.