Президент надеется, что ВР на текущей сессии примет изменения в Конституцию в части судебной реформы

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Верховная Рада на текущей сессии в первом чтении примет изменения в Конституцию относительно проведения судебной реформы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал, открывая обсуждение вопроса о конституционных изменениях, касающихся судебной реформы на 14-м заседании Национального совета реформ.

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По словам президента, страна не может дальше ждать судебную реформу.

«Сегодня – финальная дискуссия. По ее итогам, учитывая итоги обсуждения, я в ближайшее время, на этой неделе, намерен внести согласованный проект в Верховную Раду», – сообщил глава государства.

Президент процитировал статью 6 «Справедливый суд» Конвенции о защите прав человека и основных свобод: «Каждый имеет право на справедливое и публичное рассмотрение его дела в течение разумного срока независимым и непредвзятым судом, установленным законом, который решит спор относительно его прав и обязанностей гражданского характера или установит обоснованность любого выдвинутого против него уголовного обвинения».

«Это наш ориентир. Именно такой справедливый суд мы должны построить в результате судебной реформы», – подчеркнул Порошенко.

Глава государства выразил надежду, что сегодня консенсус будет найден, и Верховная Рада примет эти изменения в первом чтении на текущей сессии с тем, чтобы на следующей сессии принять их окончательно.

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Президент подчеркнул, что судебная реформа – наиболее ожидаемая в обществе.

«Она – гарантия прихода в страну инвестиций, гарантия эффективной борьбы с коррупцией, чтобы те, кто пойман на коррупции, были не только задержаны, но и осуждены. По большому счету, судебная реформа – это гарантия справедливости. Сегодня мы должны обеспечить ее. Мы уже поняли цену свободы, и сейчас начинаем понимать цену справедливости», – заявил президент.