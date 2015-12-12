МИД Польши осудило посещение евродепутатом оккупированного Крыма

Об этом говорится в заявлении МИД Польши, сообщает Польское радио.

"Республика Польша вместе со всем Европейским Союзом и значительной частью международной общественности не признают российской аннексии Крыма и решительно отмежевываются от любых действий и высказываний, имеющих признаки легитимации актов нарушения права и территориальной интегральности Украины Российской Федерацией", - отмечается в заявлении польского МИД.

Кроме того, МИД Польши обращает внимание, что Европарламент решительно осуждает российскую аннексию Автономной Республики Крым, которая остается, согласно нормам международного права, частью Украины.

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Вместе с тем Министерство иностранных дел напоминает, что граждане Республики Польша обязаны соблюдать правила, регулирующие пребывание иностранцев на всей территории Украинского государства.

Как сообщалось, Корвин-Микки 10 декабря посетил Автономную Республику Крым.

МИД Украины осудило его визит на полуостров. Корвин-Микки известен своей антиукраинской позицией.