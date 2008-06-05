Портнов снял свою кандидатуру на должность председателя ФГИУ
10:26, 05 июня 2008Политика
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Фракция думает
|Андрей Портнов
Об этом сообщил в интервью УНИАН лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.
Он отметил, что это было сделано А.ПОРТНОВЫМ в связи с пониманием ситуации, сложившейся вокруг данного вопроса.
И.КИРИЛЕНКО отметил, что пока фракция не определилась с кандидатурой, «поскольку мы другой кандидатуры, чем А.ПОРТНОВ, не рассматривали».
Между тем он подчеркнул, что сегодня фракция БЮТ будет настаивать на рассмотрении вопроса об освобождении Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности председателя ФГИУ.
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