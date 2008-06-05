Народный депутат БЮТ, назначенный правительством исполняющим обязанности председателя Фонда госимущества Андрей ПОРТНОВ, снял свою кандидатуру на должность председателя ФГИУ.

Об этом сообщил в интервью УНИАН лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что это было сделано А.ПОРТНОВЫМ в связи с пониманием ситуации, сложившейся вокруг данного вопроса.

И.КИРИЛЕНКО отметил, что пока фракция не определилась с кандидатурой, «поскольку мы другой кандидатуры, чем А.ПОРТНОВ, не рассматривали».

Между тем он подчеркнул, что сегодня фракция БЮТ будет настаивать на рассмотрении вопроса об освобождении Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности председателя ФГИУ.