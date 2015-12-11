Луценко говорит, что Кабмин не отчитывается перед парламентом: это обычный День Правительства
Председатель фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко заявил, что Правительство не отчитывается перед депутатами.
«Вопреки всеобщим ожиданиям, отчета Правительства сегодня не состоится. Потому что закон предусматривает эту процедуру путем предоставления депутатам отчета за 15 дней, потом - отчет министров на профильных комитетах и лишь потом - официальное выступление Премьер-министра с трибуны ВР. Ничего из этого Кабмином не сделано. Поэтому сегодня состоится обычный День Правительства», - написал он на странице в Facebook.
Он считает, что «это и хорошо. Ибо худшее, что можно сделать - это снять Яценюка и не выбрать никого другого. А именно такая арифметика сегодня в парламенте».
«Правительство без премьера, парламент без коалиции, страна без Бюджета означает остановку сотрудничества с МВФ. Без 3,9 млрд долл транша страна за месяц скатится в гиперинфляцию. Это - безответственный сценарий. Чтобы его избежать ВР должна прежде всего сформировать политическую задачу, а уже потом - под него - формировать Кабмин», - отметил Яценюк.
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По его словам, необходимо «принять изменения к Налоговому Кодексу, Бюджет 2016 года и лишь после этого ( но еще в декабре ) - обсудить судьбу Правительства. В рамках нынешней коалиции».
«И в этот раз недопустимо голосовать за "мурзилку" вместо Программы действий Правительства. Общество должно знать перечень конкретных реформ и календарный план их реализации», - резюмировал он.
Напомним, Яценюк сейчас выступает в Раде.