Луценко говорит, что Кабмин не отчитывается перед парламентом: это обычный День Правительства

«Вопреки всеобщим ожиданиям, отчета Правительства сегодня не состоится. Потому что закон предусматривает эту процедуру путем предоставления депутатам отчета за 15 дней, потом - отчет министров на профильных комитетах и лишь потом - официальное выступление Премьер-министра с трибуны ВР. Ничего из этого Кабмином не сделано. Поэтому сегодня состоится обычный День Правительства», - написал он на странице в Facebook.

Он считает, что «это и хорошо. Ибо худшее, что можно сделать - это снять Яценюка и не выбрать никого другого. А именно такая арифметика сегодня в парламенте».

«Правительство без премьера, парламент без коалиции, страна без Бюджета означает остановку сотрудничества с МВФ. Без 3,9 млрд долл транша страна за месяц скатится в гиперинфляцию. Это - безответственный сценарий. Чтобы его избежать ВР должна прежде всего сформировать политическую задачу, а уже потом - под него - формировать Кабмин», - отметил Яценюк.

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По его словам, необходимо «принять изменения к Налоговому Кодексу, Бюджет 2016 года и лишь после этого ( но еще в декабре ) - обсудить судьбу Правительства. В рамках нынешней коалиции».

«И в этот раз недопустимо голосовать за "мурзилку" вместо Программы действий Правительства. Общество должно знать перечень конкретных реформ и календарный план их реализации», - резюмировал он.

Напомним, Яценюк сейчас выступает в Раде.