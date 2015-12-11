Яценюк выступает с отчетом в Раде (прямая трансляция)

Премьер намерен "подробно рассказать о действиях всего украинского правительства".

Ранее Яценюк попросил председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана отвести не меньше трех часов для отчета.

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Напомним, источник УНИАН сообщил, что Кабинет министров Украины на своем заседании в четверг, 10 декабря, согласовал проект нового Налогового кодекса и проект государственного бюджета на 2016 год.

Как ожидается, проект налогового кодекса будет передан в администрацию президента и представлен в ВР непосредственно президентом Украины Петром Порошенко.

Принятие налогового кодекса, а также проекта бюджета, является одним из ключевых условий продолжения сотрудничества Украины с основным кредитором - Международным валютным фондом.